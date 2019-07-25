ورشة حكومة دبي تستضيف منتدى الشركات الإقليمية لقادة الصناعة في مجال المركبات

المصدر: دبي - وام

استضافت ورشة حكومة دبي «منتدى الشركات الإقليمية لقادة الصناعة في مجال المركبات»، وذلك بحضور نخبة من ممثلي الشركات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي في هذا المجال.

وتأتي استضافة المنتدى انطلاقاً من حرص الورشة على بناء جسور التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين والشركات المتخصصة في صيانة المركبات.

وقال خالد أحمد الدوبي، نائب المدير التنفيذي بالإنابة، لـ «ورشة حكومة دبي»: تهدف الورشة من خلال استضافتها لمنتدى الشركات الإقليمية لقادة الصناعة إلى تحديد نظم ومواد الصيانة واستكشاف أساليبها الحديثة والاطلاع على أحدث الممارسات فيما يخص صيانة هياكل المركبات والطلاء والتسجيل والتأمين بما يصب في خدمة سعادة المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الرضا.

وأكد أن استضافة الورشة للمنتدى تأتي انطلاقاً من سعيها ورؤيتها الاستراتيجية في المساهمة بتعزيز الاستدامة في دولة الإمارات، إضافة إلى تبني أحدث سياسات الابتكار والإبداع في صيانة المركبات، كما تبذل الورشة جهوداً حثيثة في سبيل استكشاف فرص التعاون مع الجهات الرائدة المعنية وتبادل وجهات النظر فيما يتعلّق بالحفاظ على البيئة، وذلك عبر عمليات صيانة هياكل المركبات وتعديلها بعد تعرضها للحوادث.