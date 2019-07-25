«التوطين» تعزّز التنوع الثقافي في سوق العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تنفيذ برنامج استراتيجي يستهدف تعزيز التنوع في ثقافات العاملين في سوق العمل من خلال توفير امتيازات لمنشآت القطاع الخاص التي تتوافر فيها نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها.

وقال الدكتور عمر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية: «إن البرنامج يأتي ضمن منظومة السياسات والمعايير الاستراتيجية التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2020 ذات الصلة بسوق العمل الذي يعتبر وفقاً لتقارير التنافسية العالمية ثاني أكبر أسواق العمل استقطاباً للكفاءات على مستوى العالم».

وأكد «أهمية البرنامج من حيث إبراز القيم والمبادئ الإنسانية السائدة في سوق العمل وفي مقدمتها التسامح وقبول الآخر وهما من المرتكزات الرئيسية التي يقوم عليها سوق العمل في الدولة».

وأشار النعيمي «إلى دور البرنامج في تعزيز الإنتاجية والابتكار وكفاءة السوق من خلال إتاحة خيارات عدة أمام منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية من ثقافات متنوعة للعمل في العديد من الأنشطة».