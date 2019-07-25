شرطة العين تكرّم الإدارات المتميزة في تأمين الفعاليات

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم العقيــد مبارك سـيف الســـبوسي مدير مديرية شرطة منـــطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي عدداً من مديري مراكز الشرطة ورؤساء الأقسام والضباط لإسهاماتهم المتميزة في تأمين الفعاليات بمنطقة العين للنصف الثاني من عام 2018 والنصف الأول من عام 2019.

استقرار

وأوضح أن تلك الفـــعاليات عزّزت من جهود نشر مظلة الأمن والاستقرار في المجتمع، وكان لهم دور بارز في تحقيق الأهداف والبرامج والخطط الاستراتيجية التي تنتهجها المديرية.

حـــضر الحفل العــقيد محمد علي الشامــسي نائب المدير لشؤون مراكز الشرطة وعدد من الضباط وعناصر الشـــرطة، وذلك على مسرح نادي ضباط شرطة العين. وقام مدير مديرية شرطة منطقة العين بتوزيع الدروع وشهادات التكريم على الإدارات الشرطية والضــباط والمشاركين على جهودهم الداعمة لمسيرة الأمن والعـــطاء في تأمين الفعاليات.