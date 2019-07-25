طقس الإمارات حتى الاثنين

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غد الخميس مغبرا وغائما جزئياً على مناطق متفرقة من الدولة مع احتمال لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، والبحر متوسط الموج قد يضطرب صباحاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الجمعة: مغبر وغائم جزئياً على مناطق متفرقة من الدولة. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت: صحو إلى غائم جزئياً على مناطق متفرقة من الدولة خاصة شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع. الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً. الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين: صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر. الرياح، جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.