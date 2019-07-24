6228 حاجاً يغادرون إلى الأراضي المقدسة اعتباراً من 31 يوليو

المصدر: وام

أنهى مطار دبي الدولي كافة استعداداته لتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم والذين بلغ عددهم 6228 حاجا وذلك بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم لمناقشة الترتيبات النهائية لموسم الحج والتنسيق بين الجهات المختصة وتحديد الاحتياجات لإنجاح موسم الحج بحضور بندر بن سلطان المناحي ممثلا عن القنصلية السعودية في دبي والمقدم عيسى شاهين ممثلا عن إقامة دبي والمقدم خميس الشامسي ممثلا لإدارة أمن المطارات وعدد من أصحاب الحملات.

وقال محمد المرزوقي رئيس لجنة الحج والعمرة في مطار دبي الدولي أن مغادرة أولى رحلات الحج لحجاج الإمارات من مبني 2 في مطار دبي يوم 31 يوليو الحالي وتستمر الرحلات حتى يوم 8 أغسطس المقبل على جميع مطارات دبي حسب الرحلة على طيران الامارات والطيران السعودي وفلاي دبي.

ولفت المرزوقي إلى أنه تم تشكيل لجان من الشرطة والجمارك ومتطوعين يضم كل فريق 20 شخصا متواجدين على مدار الساعة في المطار كما تم تخصيص مسارات خاصة لأصحاب الهمم.

ومن جانبه صرح بندر بن سلطان المناحي بأن إجمالي الحصة المقررة لحجاج الإمارات إلى بيت الله الحرام هذا العام 6228 حاجا وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية للمخيمات المخصصة لهم في أماكن الشعائر المقدسة.

ونوه المناحي بأنه يتعين على الحجاج الإماراتيين الحصول على تصاريح رسمية بالسفر للحج والتسجيل في حملات حج معتمدة وأخذ التطعيمات المطلوبة وأخيرا التأكد من صلاحية جوازات السفر أو الهوية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حيث يمكن للمواطن الإماراتي السفر بإحداهما.

ومن جهته أفاد المقدم خميس الشامسي من أمن المطارات أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لتسهيل حركة المسافرين من خلال فرق عمل مختصة داخلية بمطارات دبي لإنهاء إجراءات الحجاج بالسرعة المطلوبة وانسيابية حركة السير والمرور عند بوابات المطار كما تم تخصيص بوابات للحجاج وأخرى لأصحاب الهمم لانسيابية الحركة.

ومن ناحيته أشار عيسى شاهين نائب مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى أنه تم تخصيص كاونترات إضافية للجوازات تكون محاذية للتفتيش ومن ثم إلى البوابات على الفور من أجل أن تكون رحلة المسافر الحاج قصيرة جدا ...منوها بأن تخصيص الكاونترات المؤقتة ينفذ لأول مرة في جميع المباني على الفور حيث من المتوقع أن عدد مسافري الرحلة الأولى 30 حاجا وسيتم تخصيص 3 كاونترات لهم.

ومن ناحيتها ذكرت الدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي إن الهيئة أطلقت حملة واسعة في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها وستطلق أيضا بمطار دبي الدولي تحت شعار "الحج صحة وسعادة" تتضمن إجراء الفحوصات والاستشارات الطبية وتوزيع الكتيبات والبروشورات التثقيفية وتقديم النصائح الضرورية للحاج قبل وبعد وأثناء الحج وذلك خلال فترة سفر الحملات.

وأكدت الدكتورة أن هيئة الصحة بدبي متمثلة في إدارة حماية الصحة العامة ومركز المطار الطبي التابع للهيئة ستوفر فريقا طبيا مجهزا لاستقبال الحجاج المسافرين من خلال مطار دبي الدولي لتقديم الدعم اللازم لهم .

وصرح ماجد محمد الزرعوني رئيس قسم عمليات إسعاف المطارات بأنه تم تجهيز 150 مسعفا على مدار الساعة في مطارات دبي ...مناشدا الحجاج بضرورة الامتثال للإرشادات المطلوبة من أجل الحفاظ على صحتهم خلال "رحلة الحج".

وقال بدر أحمد النجار مقرر بعثة الحج الطبية بوزارة الصحة أن لجنة الحج والعمرة بدأت بتوفير جميع الخدمات اللازمة والميسرة للحجاج خلال مغادرتهم وخلال استقبالهم ...مشيرا إلى أنه سيتم توفير طبيب لكل 100 حاج.