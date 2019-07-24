محمد بن زايد يصل جاكرتا في زيارة دولة إلى جمهورية إندونيسيا

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى العاصمة جاكرتا في زيارة دولة إلى جمهورية أندونيسيا الصديقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار سويكارنو هاتا الدولي ـــ فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا.

ولدى وصول موكب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى قصر بوغور - ترافقه فرق خيالة وعسكرية وشعبية احتفاء بالزيارة ـــ جرت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أندونيسيا بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموه ثم استعرض - يرافقه الرئيس الأندونيسي - ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه .. كما اصطف مجموعة من الأطفال ملوحة بالأعلام الدولتين مرحبين بزيارة سموه الى إندونيسيا.

وصافح فخامة الرئيس الأندونيسي الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ثم صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من الوزراء ورجال الدولة.

بعدها صافح فخامة جوكو ويدودو الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يضم كلا من.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ محمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وسعادة محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى جاكرتا وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.