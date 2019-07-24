«صحة دبي» تدرّب 80 طبيباً ضمن برنامج الامتياز

المصدر: دبي- البيان

بدأت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة التعليم الطبي والأبحاث بتدريب 80 طبيباً من خريجي كليات الطب، ضمن «برنامج الامتياز»، الذي سيستمر على مدار عام كامل بمختلف المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأكدت الدكتورة وديعة محمد شريف مديرة إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي أهمية البرنامج الذي تقوم الهيئة، من خلاله باستقبال دفعتين سنوياً من خريجي كليات الطب من داخل وخارج الدولة خلال شهري يوليو ويناير، بهدف تعزيز المعرفة الطبية والمهارات المكتسبة للأطباء الجدد من خلال العمل السريري المكثف في منشآت الهيئة.

وأوضحت أن الهيئة ممثلة بإدارة التعليم الطبي عقدت مطلع الأسبوع الجاري دورة تعريفية للأطباء الملتحقين في البرنامج استمرت على مدار يومين، بهدف التعريف بالبرنامج بشكل عام، وتوزيع الأطباء على مختلف التخصصات الطبية بمستشفيات الهيئة ومراكز الرعاية الصحية الأولية لممارسة المهنة تحت إشراف أطباء متخصصين، وضمن برنامج زمني يمتد لمدة عام كامل تم تصميمه، ليتوافق مع استراتيجية الهيئة لخدمة الخريجين من الأطباء ورفد الدولة بكادر طبي مدرب وقادر على تقديم الرعاية الصحية الآمنة للمرضى.

وأشارت إلى تقنيات التعليم بالمحاكاة الطبية التي وفرتها الهيئة لمساعدة الأطباء الجدد وتمكينهم من التدرب على المهارات الطبية باستخدام أدوات المحاكاة الحديثة قبل البدء بعملية التدريب داخل أروقة المستشفيات. وقالت: إن برنامج الامتياز يشكل منصة تعليمية تقوم بتدريب وتقييم الأطباء لضمان تطور معارفهم، وصقل كفاءتهم.