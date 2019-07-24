«تدوير»: 870 مصيدة ذكية للبعوض في أبوظبي نهاية العام الجاري

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد المهندس محمد المرزوقي، مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن المركز سوف يقوم بتوزيع 440 مصيدة ذكية إضافية للبعوض في إمارة أبوظبي ليصل عدد جميع المصائد بمختلف أنواعها 870 مصيدة نهاية العام الجاري، وقال المرزوقي إن المركز في صدد البدء في استخدام مصائد ذكية جديدة للبعوض مصنعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسيتم توزيعها على كافة المنافذ الحدودية وفي مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وسوف تسهم في رصد دخول «بعوضة الزاعجة المصرية» الناقلة للأمراض والتي تعاني من وجودها دول الجوار.

تقنيات

وقال المرزوقي إن هذه المصائد الذكية الجديدة يمكن إدارتها عن بعد وتساهم في معرفة العدد التقريبي للبعوض داخل المصيدة، إذ تمتلك هذه المصائد أجهزة استشعار ذات دقة عالية تصل إلى 98.5%، وتبلغ تكلفتها الشرائية 6.3 ملايين درهم، وستساهم في توفير ضعف هذه المبالغ المستخدمة في المكافحة من خلال الرصد المبكر للبعوض والحشرات الأخرى الماصة للدم، وفيما يتعلق بنظام قاعدة بيانات إدارة مكافحة الآفات المتكاملة الإلكتروني، فقد تم إنشاء خارطة إلكترونية، بحيث يتم الربط الجغرافي للحالات المرضية الواردة من دائرة الصحة أبوظبي مع مواقع تواجد الآفات الناقلة للأمراض والذي بدوره ساهم في تكثيف عمليات المسح والرصد الحشري والحد من خطورة انتقال المرض وتزايد أعداد الآفات، هذا وما زال العمل على تطوير النظام مستمراً لإظهار النتائج وإعطاء إنذار مبكر في حال ارتفاع الإصابة وتحديد مواقع الإصابة بدقة أكبر.

بؤر

قام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» خلال شهر يونيو الماضي باستكشاف 498131 ألف بؤرة من المحتمل تكاثر آفات الصحة العامة الناقلة للأمراض فيها وذلك على مستوى إمارة أبوظبي ونفذت عمليات المكافحة للآفات في هذه البؤر، ووفقاً لإحصائية حصلت «البيان» على نسخة منها- بلغ إجمالي عدد طلبات الخدمة التي تم تنفيذها خلال شهر يونيو 9025 طلباً، وبلغ إجمالي عدد الحيوانات السائبة التي تم التعامل معها 725 حالة.