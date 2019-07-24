«كهرباء دبي»: إنشاء 68 محطة نقل رئيسية بتكلفة 8 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي إنشاء 68 محطة جديدة من محطات النقل الرئيسية جهد 132/‏‏‏11 كيلوفولت على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات درهم.

رؤية

وفي هذا السياق، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم خططنا واستراتيجيتنا ومشاريعنا من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ونحرص على توفير بنية تحتية متطورة تلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه في الإمارة، في إطار جهود الهيئة لأداء دورها على الوجه الأمثل، وتوفير إمدادات الطاقة والمياه على أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة، ودعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في دبي، لاسيما في ظل التطورات الهائلة التي تشهدها الإمارة في جميع المجالات، حيث تقدم الهيئة خدماتها لأكثر من 900,000 متعامل، بلغت نسبة سعادتهم نحو 95% في عام 2018، ونعمل على تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة والمياه من خلال إنشاء المحطات الجديدة، وتوسعة المحطات القائمة واستخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا عالمياً في هذا المجال، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وإطلاق المبادرات الذكية، وتبني الإبداع والابتكار في جميع مجالات العمل. وقد بلغت القدرة المركبة لإنتاج الطاقة لدى الهيئة 11,100 ميجاوات لـ 2018».

وأضاف: «حريصون على تعزيز قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء وضمان توفير إمدادات الطاقة الكهربائية لمختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والسكانية. وقد بدأنا العمل على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في منطقة حصيان ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

مسيرة

وتابع: «أنشأت الهيئة 258 محطة جهد 11/‏‏‏132 كيلوفولت حتى نهاية العام 2018، بينما بلغ عدد المحطات المدشنة خلال العام 2019 فقط 18 محطة، وصلت تكلفتها الإجمالية 2.05 مليار درهم، وسنواصل العمل الجاد في دعم مسيرة دبي ودولة الإمارات لتحقيق التميز والريادة والرقم واحد في جميع المجالات».