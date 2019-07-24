دبي العطاء تحسّن جودة التعليم في إندونيسيا بـ2.4 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أمس عن إطلاق برنامج لمدة سنتين في إندونيسيا يركز على تدريب قادة المدارس ضمن المجتمعات المهمشة والتي تعاني مدارسها من الأداء المتدني.

ويهدف البرنامج البالغة قيمته 2.387.775 درهماً إماراتياً، والذي يحمل عنوان «تحسين جودة التعليم من خلال تدريب قادة المدارس في إندونيسيا» إلى إدارة أكثر تأثيراً، علاوة على تعزيز أداء كل من المعلمين والطلاب، وذلك من خلال تطوير حلول قابلة للتنفيذ على نطاق واسع في مختلف أنحاء البلاد.

وسيستفيد من البرنامج الذي تم تطويره لزيادة مستوى تفاعل قادة المدارس عبر تدريبهم على إدارة المدارس، أكثر من 10.000 طالب و250 معلماً من خلال توفير التدريب على القيادة التنظيمية والإرشادية لـ 75 من قادة المدارس. ويتضمن البرنامج الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة «جلوبال سكول ليدرز»، إنشاء الأكاديمية الإندونيسية للإدارة (INSPIRASI),

وقال عبدالله الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «حققت إندونيسيا مكاسب كبيرة في مجال التعليم منذ ثمانينات القرن الماضي، بما في ذلك أرقاماً قياسية بمستويات الالتحاق بالمدرسة، ومع ذلك، هناك إمكانية للتحسن حين يتعلق الأمر بالتعليم السليم. ومن خلال هذا البرنامج الجديد، نسعى لإيجاد حلول قابلة للتنفيذ على نطاق واسع في إندونيسيا فيما نقوم بتحسين نتائج المدارس ذات الأداء المتدني في المجتمعات الأقل حظاً. إننا حريصون على ترك أثر إيجابي طويل الأمد على تعلم الطلاب في مختلف أنحاء إندونيسيا».

استثمار

من جانبه قال سمير سامبات، الشريك المؤسس في «جلوبال سكول ليدرز»: «نحن نؤمن بأن المدارس الممتازة تبدأ بمديرين ممتازين، ومن خلال خبرتنا في الهند، وماليزيا، وكينيا، أدركنا أهمية ممارسات القيادة والإدارة، خصوصاً بالنسبة للمدارس التي يلتحق بها الأطفال الأقل حظاً».

مرحلتان

يمرّ البرنامج بمرحلتين بجيث تتضمن السنة الأولى تطوير البرنامج ووضع صيغته النهائية، وفي السنة الثانية سيتم تدريب المديرين ونائبي المديرين من 25 مدرسة مختارة، بالتزامن مع تحديد المدارس الإضافية للسنوات المقبلة.