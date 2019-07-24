مريم المهيري: إرسال بذور النخيل إلى الفضاء يعزز الأمن الغذائي للبشرية

المصدر: دبي - البيان

أشادت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي بإعلان وكالة الإمارات للفضاء إرسال عينات بذور النخيل الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية لدراستها وبحث إمكانية زراعتها على سطح كوكب المريخ مستقبلاً.

وقالت معاليها: «يمثل إرسال بذور النخيل الإماراتي إلى الفضاء الخطوة العلمية الأولى من نوعها في العالم، وإنجازاً فريداً يعزز من دور دولة الإمارات في الدراسات والبحوث المختصة بالأغذية والفضاء، وتأتي مواكبة لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ نموذج مبتكر وتحويل الإمارات إلى مختبر عالمي مفتوح لإيجاد حلول فعالة لإنتاج الغذاء، ونقل الخبرات والعلوم والتكنولوجيا لكل شعوب العالم».

وأضافت معاليها: «تأتي الخطوة الفريدة في إطار استراتيجية الدولة بمجال الفضاء ومشروع المريخ، الذي يهدف لبناء أول مستعمرة بشرية على سطح الكوكب الأحمر بحلول عام 2117، كما تنسجم تلك الخطوة مع تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الرامية إلى إيجاد مصادر مستدامة لغذاء صحي وكافٍ وآمن»

وأكدت معاليها تطلعها إلى المزيد الأبحاث العلمية الهادفة إلى تقليص فجوة الغذاء في العالم، وشددت على أن الابتكار هو السبيل الوحيد لإحداث طفرة في زيادة إنتاج الغذاء ومواكبة التحديات العالمية.