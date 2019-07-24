«الصحة» توقع مذكرة تفاهم لدعم مرضى الهيموفيليا

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركتي سوبي الشرق الأوسط وبيتي للرعاية الصحية المنزلية، بهدف إطلاق مبادرة دعم المرضى الذين يعانون من الهيموفيليا، بفئتي «أ» و«ب» ويواجهون صعوبات في زيارة المراكز الطبية، للمساعدة في تحسين التزامهم ببروتوكولات العلاج التي يحددها الطبيب المعالج.

وجرت مراسيم توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة، حيث وقّع ممثلاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في الوزارة، ومن طرف شركة سوبي الشرق الأوسط مدير عام الشركة أحمد أبو الذهب، والمدير التنفيذي راجيف ناكهاني ممثلاً عن شركة بيتي للرعاية الصحية المنزلية.

وأكدت الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء في الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم جهود الوزارة الهادفة إلى تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة، والاستجابة لتطلعات المرضى على مختلف فئاتهم، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات التي بإمكانها المساهمة في دعم المرضى وتمكينهم من الوصول إلى حلول مبتكرة لمساعدتهم على الشفاء.

وأوضحت الدكتورة رقية، أن أهمية المبادرة تكمن في تأمين ممرضات وممرضين متخصصين، وحاصلين على تدريب في الرعاية الصحية المنزلية بهدف تقديم خدمات دعم لمرضى الهيموفيليا في منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب للمراكز الطبية، وفقاً لخطة علاج يخضع لها المريض تبدأ بالعمل على تثقيفه حول المرض وتقديم شرح مفصل حول نظام الدواء وطريقة استخدامه، كما هو موصوف من قبل الطبيب إضافة إلى تعريف المرضى بكيفية تناول الأدوية وتخزينها.