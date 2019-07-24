توصيل طلبات «نون» بدون سائق

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «نون»، المنصة الرقمية المحلية المتخصصة في الشرق الأوسط بدعم من تجار التجزئة في المنطقة، عن شراكتها مع شركة التكنولوجيا الصينية «نيوليكس» لتجربة مركبات التوصيل بدون سائق المصممة لجعل عمليات التسليم أكثر سلاسة.

ويمثل رفع مستوى التكنولوجيا في المنطقة جزءاً من القيم الأساسية لنون وهذه الشراكة مع «نيوليكس» هي الخطوة التالية في ابتكارات مجال التوصيل، وهي شركة صينية مقرها بكين متخصصة في الأبحاث وإنتاج المركبات ذاتية التحكم والقيادة.

ووقع محمد العبار، مؤسس نون، مذكرة تفاهم مع «نيوليكس هويتونغ» للتكنولوجيا في بكين، لتقديم سيارات التوصيل المستقلة في الإمارات والسعودية. وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تكنولوجيا مماثلة في المنطقة وستتيح فرصاً جديدة لإدخال تكنولوجيا صينية قوية إلى العالم.

وقال العبار: «إن تقديم تكنولوجيا جديدة في المنطقة من شأنها تحسين تجربة التجارة الإلكترونية للعملاء هو أمر يثير حماسنا بشكل لا يصدق. وتفخر»نون«بتشغيل شاحنات التوصيل بدون سائق إلى شوارع مدننا. ونحن نتطلع إلى تقديم ابتكارات مماثلة الأشهر المقبلة. فنحن أمة طموحة وموهوبة. أتمنى أن يلهم هذا شبابنا المهتمين بالتكنولوجيا ليكون لهم أحلام كبيرة وأن يحققوها لأن كل شيء ممكن تحقيقه في منطقتنا..»