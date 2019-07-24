«أدنوك» و«وانهوا» تطلقان شراكة استراتيجية بـ 12 مليار دولار

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، أنها وقعت اتفاقاً إطارياً للشراكة مع مجموعة «وانهوا كيميكال» الصينية للتعاون في قطاع المصب، بقيمة قد تصل إلى 12 مليار دولار.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها أن توقيع اتفاقيتين مع مجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» يأتي تماشياً مع نهج القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون وتوثيق الشراكات مع البلدان الصديقة في أنحاء العالم مشيراً إلى أن هاتين الاتفاقيتين ستسهمان في تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

جاء ذلك عقب مراسم التوقيع على اتفاقية إطارية للشراكة بين «أدنوك» ومجموعة «وانهوا الصينية للصناعات الكيميائية»، تهدف لاستكشاف فرص جديدة لتطوير التعاون في مجال البتروكيماويات في الإمارات والصين، وكذلك اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك في مجال الشحن البحري يستفيد من عقد توريد الغاز البترولي المسال، الذي تم توقيعه بين الشركتين في نوفمبر الماضي والذي يسري لمدة 10 سنوات.

شراكات ذكية

وأضاف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الاتفاقيين تعكسان نهج أدنوك في بناء شراكات ذكية تحقق منافع متبادلة، حيث تدعم اتفاقية المشروع المشترك في مجال الشحن البحري جهود أدنوك لزيادة العائد الاقتصادي وتعزيز القيمة من محفظة أعمالها في الغاز البترولي المسال وذلك من خلال البناء على التعاون القائم حالياً بين أدنوك ومجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» في مجال الغاز البترولي المسال.

وقال الجابر: إن المشروع المشترك الذي تُخطط أدنوك لتنفيذه في كل من الإمارات والصين يقدم مزايا فريدة للمنصات التي سيتم دمجها وتوحيدها والتي ستستفيد من المواد الخام المتوفرة لدى أبوظبي وأدنوك بأسعار تنافسية، وكذلك من فرص النمو الواعدة في أسواق الصين، مضيفاً أن هذا المشروع يعكس أيضاً التزام أدنوك الثابت تجاه شركائها في الصين، كما أنه يمثل خطوة مهمة ضمن جهودها لتطوير وتنويع محفظة أعمالها، وتعزيز مكانة الرويس مركزاً عالمياً في مجال التكرير والبتروكيماويات، والتي تعد مرتكزات أساسية لاستراتيجيتها لزيادة القيمة من الموارد الحالية وضمان وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، من خلال تطوير وتوسعة أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وقع الاتفاقيتين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزينغتاي لياو، رئيس مجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية».

توريد الغاز

ووفقاً لاتفاقية المشروع المشترك، ستقوم «أدنوك للإمداد والخدمات اللوجستية»، ومجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» بتأسيس مشروع مشترك لشحن الغاز البترولي المسال يستفيد من عقد توريد الغاز البترولي المسال الذي تم توقيعه بين الشركتين في شنغهاي بالصين، في نوفمبر 2018 والذي يسري لمدة 10 سنوات. ويتضمن المشروع المشترك تشغيل سفينتين عملاقتين لنقل الغاز. وستعمل الشركتان على تحسين برامج الإمداد وتعزيز القيمة من خلال التعاون في تشغيل وإدارة السفينتين. وتهدف أدنوك من المشروع المشترك إلى تعزيز القيمة من محفظة أعمالها في مجال الغاز البترولي المسال.

كما وقعت «أدنوك» ومجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» اتفاقية تهدف لاستكشاف وتطوير فرص التعاون من خلال إنشاء مشروع مشترك في كل من الإمارات والصين.

إنتاج المشتقات

ووفقاً للاتفاقية سيُركز المشروع المشترك الذي سيتم إنشاؤه في الإمارات على إنتاج المشتقات البتروكيماوية، ويشمل ذلك إنتاج البولي يوريثان من سلسلة القيمة للمواد الكيميائية المنتجة من مجمع الرويس المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في أبوظبي، فيما سيُركز المشروع المشترك الذي سيتم إنشاؤه في الصين على استكشاف فرص الاستثمار في تطوير وإنتاج المنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها في مدينة «يانتاي» في مقاطعة شاندونغ بالصين.

وسيتيح المشروعان المشتركان لأدنوك توفير المزيد من إمدادات المواد الخام لمجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية»، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الراسخة بين الشركتين، وتتيح هذه الفرص لكل من «أدنوك» ومجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» تعزيز ريادتهما في سوق المنتجات البتروكيماوية وتوحيد خبراتهما والاستفادة منها في مجال التكنولوجيا الحديثة والتسويق وتوفير المواد الخام بأسعار تنافسية.

وتُقدر القيمة الإجمالية لفرص التعاون بين «أدنوك» ومجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» بنحو 12 مليار دولار، ما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الوثيقة بين الشركتين، والتي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية القوية بين قطاعي الطاقة في البلدين الصديقين. وتؤكد هذه الاتفاقية التطور المطرد في العلاقات الوثيقة بين الشركتين، والتي تم تتويجها مؤخراً بإبرام «أدنوك» اتفاقية طويلة الأجل مع مجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» تهدف لتوريد الغاز البترولي المسال.

ويسهم الجمع بين ريادة «أدنوك» في إنتاج البولي أوليفينات وخبرات مجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» في أسواق المواد المتخصصة، في تمكين الشركتين من توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من مواد الاستخدامات النهائية للعملاء في عدد من القطاعات تشمل البناء والتشييد، والأجهزة المنزلية، والسيارات، والإلكترونيات والمفروشات.

منظومة متطورة

وسيسهم التعاون بين «أدنوك» ومجموعة «وانهوا للصناعات الكيميائية» بصورة كبيرة في إقامة عدد من النشاطات والأعمال التي تحقق قيمة إضافية في مجال البتروكيماويات في «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية» و«مجمع الرويس الصناعات التحويلية» الجديدين، بما يؤدي إلى إنشاء منظومة واسعة ومتطورة للبتروكيماويات في الإمارات.

من جانبه، قال زنغتاي لياو: «نحن في «وانهوا» ننظر إلى أدنوك شريكاً استراتيجياً موثوقاً، حيث نمتلك بالفعل علاقات عمل قوية وراسخة من خلال أنشطة إمداد الغاز البترولي المسال. ويسرنا أن نشهد تعزيز وتنامي أواصر هذه العلاقة بين وانهوا وأدنوك، بما في ذلك العمل على توسيع نطاق التعاون ليتجاوز مستوى المواد الخام».