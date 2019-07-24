7.9 مليارات دولار مبيعات «أدنوك» للشركات الصينية 2018

المصدر: أبوظبي - وام

أثمرت العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والصين خلال السنوات الخمس الماضية تعاوناً وثيقاً على الصعد كافة وأصبحت معه الإمارات الشريك التجاري الأساسي للصين في المنطقة مما يعكس صواب رؤية قيادتي البلدين الصديقين والتنسيق المتبادل لما فيه مصلحة شعبيهما وفتح آفاق واعدة نحو المستقبل.

ونجحت كل من الإمارات والصين خلال السنوات الخمس الماضية في تأسيس عدد من الشراكات المهمة في القطاعات كافة خاصة قطاع الطاقة الذي شهد توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية تؤكد على الدور الاستراتيجي للإمارات في دعم وإنجاح مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

وفي إطار الشراكة بين الإمارات والصين بلغت مبيعات «أدنوك» من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة إلى الشركات الصينية بالإضافة إلى الحصص الإنتاجية التابعة للشركات الصينية 7.9 مليارات دولار خلال العام 2018 كما بلغ إجمالي قيمة المشاريع الكبرى الحالية لـ«أدنوك» المرساة على شركات صينية 4.1 مليارات دولار.

وفي ذات السياق تنفذ الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية مشروع منشآت حقل باب المتكاملة بقيمة 1.5 مليار دولار ويتوقع استكمال المشروع في نهاية العام 2020 كما شاركت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية بالاشتراك مع COOEC في المنافسة لتصميم مشروع بلبازم البحري (أحد مشاريع الياسات) بقيمة تقديرية مليار دولار حيث سيتم الإعلان عن النتائج في الربع الرابع من العام الحالي بالإضافة إلى ذلك تم إرساء عقدين بقيمة 1.6 مليار دولار لتنفيذ أكبر مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد على مستوى العالم لاستكشاف النفط والغاز في مناطق برية وبحرية لصالح شركة BGP التابعة لشركة البترول الوطنية الصينية.

وعززت «أدنوك» شراكتها الاستراتيجية مع الشركات الصينية بالتوقيع في العام 2014 على اتفاقية تأسيس شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة التي تمثل مشروعاً مشتركاً بين «أدنوك» التي تمتلك حصة 60% ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) التي تمتلك 40% من المشروع.

وتتمتع «أدنوك» بشراكة وثيقة مع الشركات الصينية ففي فبراير 2017 وقعت «أدنوك» اتفاقية امتياز مع الشركة الوطنية الصينية للبترول، حصلت بموجبه الأخيرة على نسبة 8% في حقول أبوظبي النفطية البرية مقابل رسم مشاركة 6.5 مليارات درهم.