شراكات متعددة تفتح فرصاً واعدة للاستثمار بين الإمارات والصين

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «إعمار» مذكرة تفاهم مع شركة «مدينة مطارات بكين الجديدة القابضة BNA» للتعاون على تطوير مجمع للسياحة والأعمال، حيث سيكون المطار الجديد الأكبر على مستوى العالم.

فيما وقعت «ديدي تشوشينغ» اتفاقية استراتيجية مع «سيمفوني للاستثمار» ومؤسسات استثمارية أخرى في الشرق الأوسط لتأسيس شراكة صناعية قائمة على الابتكار في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين.

ومن شأن الاتفاقيات الجديدة والشراكات الاقتصادية فتح مجالات متعددة وإتاحة فرص واعدة للاستثمار بين الإمارات والصين في العديد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية. وبحسب الاتفاقية بين «ديدي تشوشينغ» و«سيمفوني للاستثمار» ستتعاون الأطراف المعنية لتأسيس مشروع مشترك للترويج للمشاركة الاقتصادية والخدمات الاستهلاكية عبر الإنترنت في المنطقة. وتقوم «مبادلة للتنمية»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بتقييم دخولها في التحالف للمساعدة في توسعة نطاق أعمال شركة «ديدي» في المنطقة.

حياة عصرية

إلى ذلك وقّعت «إعمار» مذكرة تفاهم مع شركة «مدينة مطارات بكين الجديدة القابضة BNA» للتعاون على تطوير مجمع للسياحة والأعمال، يتضمن مرافق لتجارة التجزئة والترفيه والضيافة والمكاتب والمؤتمرات والرياضة والفنون وأنماط الحياة العصرية، ضمن وجهة واحدة في منطقة اقتصاد الطيران بمطار بكين داشينغ الدولي، المزمع أن يكون أكبر مطار في العالم.

وسيتعاون الطرفان بشكل وثيق وفي عدة مجالات لتسريع عمليات مشاركة الموارد ومنح زخم أكبر للخطط الهادفة إلى تطوير منطقة اقتصاد الطيران. ويعكس هذا التعاون مدى اهتمام «إعمار» بدخول قطاع تطوير المشاريع العملاقة في الصين، وتوظيف خبرتها الطويلة في بناء وجهات ومعالم بارزة. كما تفسح مذكرة التفاهم المجال أمام العديد من الفرص الجديدة لتقديم أسلوب «إعمار» التطويري المميز، وأنماط الحياة العصرية الراقية التي تمتاز بها وجهاتها، في الصين.

حضور دولي

وتعتبر «إعمار»، رائدة في التطوير العقاري وأنماط الحياة العصرية الراقية، وتتمتع بحضور قوي في 13 دولة. وتعمل «إعمار» على تطوير المجمعات السكنية والوجهات العصرية المتكاملة في العديد من الأسواق العالمية. ولدى المجموعة رصيد من الأراضي يبلغ 1.6 مليار قدم مربعة في دولة الإمارات والأسواق العالمية الرئيسية.