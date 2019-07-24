737 مشاركة في «السلامة والتربية المرورية» بمواصلات الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

انتهت مواصلات الإمارات من تقييم الملفات المتقدمة في الدورة 21 من جائزة السلامة والتربية المرورية بمواصلات الإمارات والتي تقام تحت شعار «طلاّبنا أمانة»، حيث بلغ عدد الملفات المشاركة 737 ملفاً في مختلف الفئات، وتهدف إلى نشر ثقافة السلامة والتربية المرورية عبر تقدير المبادرات الشخصية والمؤسسية ذات التأثير على المجتمع المدرسي والمحلي في الدولة، وتسليط الضوء عليها.

وأوضح محمد التميمي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بمواصلات الإمارات؛ أن لجان التقييم انتهت من تقييم 737 ملفاً مقدماً للمشاركة في مختلف فئات الجائزة التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والتربية المرورية عبر تقدير المبادرات الشخصية والمؤسسية ذات التأثير على المجتمع المدرسي والمحلي في الدولة وتسليط الضوء عليها بين مختلف عناصر المجتمع المدرسي بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ومعاهد التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية الحكومية والطلبة، منوهاً أن الجائزة تشمل أيضاً بقية فئات وأفراد المجتمع.