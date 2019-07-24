ضاحي خلفان: «الداخلية» حريصة على تقديم خدمات بتقنيات مستحدثة

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة، والأمن العام بدبي، والمشرف العام على «خدمة الشرطة في هاتفك» حرص وزارة الداخلية على تقديم خدمات وفق تقنيات مستحدثة، ترتكز على أحدث الممارسات وأفضل التقنيات بصورة مبسطة وسهلة وتتلاءم مع متطلبات المتعاملين، إلى جانب شمولية الخدمة، والقدرة على الانتهاء منها عبر التطبيق لتشمل كل مراحل المعاملات، التي تتضمنها الخدمة وسيرها وصولاً إلى خدمات تفوق توقعات المتعاملين وترتقي إلى معايير حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الحريصة على الريادة العالمية في كل المجالات.

وأكدت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية أن مجموع ما تلقته مراكز الشرطة عبر الدولة من خلال خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق الوزارة الذكي (MOIUAE) بلغت (41617) ما يؤكد الاستفادة النوعية من الخدمات الذكية وتلائم طبيعية الخدمات المقدمة مع احتياجات المجتمع بصورة تعمل على التسهيل عليهم وتقديم خدمات شرطية ذات جودة عالية ووفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح معاليه، أنه منذ انطلاق الخدمة فقد وجدت تفاعلاً وصدى طيباً من الجمهور من خلال استخدامه المباشر، حيث تعمل الخدمة على تقديم خدمات المراكز الشرطية دون الحاجة للوصول إلى المراكز ومن أي مكان وفي أي زمان.

الاستجابة

من جانب آخر أوضح العميد عبد العزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية بوزارة الداخلية، رئيس أمانة «مركز الشرطة في هاتفك أن مجموع الذين استخدموا هذه الخدمة الإجمالي هو 19565 تم التعامل معها جميعاً بالسرعة والاستجابة الآنية وفق المعايير المعتمدة، مشيراً إلى التسارع التدريجي لاستخدام هذه الخدمة الذكية واعتياد الجمهور عليها، إلى جانب زيادة ثقافة المجتمع بالخدمات الذكية ورفع مستويات الثقة بها.

وأشار إلى أن زمن إنجاز المعاملات ينخفض بسبب سرعة البلاغ، ويعتمد أيضاً على دقة المعلومات المقدمة، مؤكداً أن المعاملات تنتهي في غضون دقائق معدودة بتوافر كل الوثائق والمعلومات والقرائن، ومشيراً إلى أن الخدمة المستحدثة عززت من جهود وزارة الداخلية في تقديم خدمات ذات جودة عالية وبسرعة وبدقة ضمن رؤية دولة الإمارات.

خدمات فريدة

وقال: إن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» تعد من الخدمات الفريدة في المنطقة وفي العالم، وتعمل على تقريب وتسهيل الخدمات الشرطية بين يدي المتعاملين، وتتنوع البلاغات التي تم استلامها لتكون بعضها تبليغ عن مفقودات، أو (إعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية) و(الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق) و(خيانة الأمانة بالتبديد) و(خيانة الأمانة بالاختلاس).

كما أشار الأحمد إلى أن الجهات الشرطية والإدارات المختصة للوزارة تتعامل مع كل البلاغات بجدية وحنكة واحترافية بوجود كوادر مواطنة مدربة على مستوى عال من التعامل مع الخدمات الذكية.

استشراف المستقبل

من جهة أخرى تسلم معاليه من المهندس خليفة إبراهيم البقيش، المستشار والخبير في مجال استشراف المستقبل، كتاباً حول استشراف المستقبل، الذي يعد أحد المجالات الأساسية في العصر الحديث نظراً لأهميته في دعم قدرة الأشخاص والمؤسسات على مواكبة التغيرات السريعة المتنامية؛ ويرتكز على التخطيط للمستقبل والاستعداد لانتهاز فرصه والتغلب على عقباته وفق أسلوب مرن ومنظم.

وأشاد معاليه، بالمهندس البقيش وكتابه المتميز، وتوجه إليه بالشكر على هذا الموضوع المهم، متمنياً له التوفيق.

وذكر المهندس خليفة البقيش أن كتاب استشراف المستقبل لريادة واستدامة مؤسسات الدولة جاء ليسهم في تنمية مهارات القيادات والموظفين من خلال فهم وإدراك ملامح المستقبل، والمتمعن بقراءة الكتاب سيجد أنه أعد هذا الكتاب ليكون بمثابة دورة تدريبية متكاملة، مراعياً عرض ذلك بأسلوب سلس وممتع.