بدء مقابلة الطلبة المرشحين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، لجنة المقابلات الشخصية، باستقبال طلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق في أكاديمية شرطة دبي ضمن الدفعة 31 لمرشحي الضباط، ودورة مرشحي الضباط للدورة الرابعة من العنصر النسائي.

وباشرت لجنة المقابلات الشخصية في نادي الضباط بمنطقة القرهود، مقابلة الطلبة الراغبين في الالتحاق في أكاديمية شرطة دبي ممن استوفوا الشروط.

ويشترط في المرشحين من الطلبة أن يكونوا من مواطني الدولة ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80%، وأن يكونوا محمودي السيرة والسلوك، وألا يقل العمر عن سبعة عشر عاماً، وألا يقل طول قامة الذكور عن «165 سنتيمتراً»، وأما بالنسبة للإناث ألا يقل طولهن عن «155 سنتيمتراً» وأن يجتاز الفحوص الطبية والاختبارات المقررة.

وأكدت لجنة المقابلات الشخصية، أهمية أن يجلب الطالب الراغب في الالتحاق بالأكاديمية شهادة حسن سيرة وسلوك، ونسخة من جواز السفر ساري المفعول، وخلاصة القيد، ونسخة من الشهادة الدراسية مُصدقة حسب الأصول، والحصول على شهادة اللغة الإنجليزي «Emsat» بمعدل لا يقل عن 1100، أو شهادة توفل بمعدل 500 درجة، أو شهادة IELTS بمعدل 5 درجات ونسخة من شهادة الميلاد، والهوية الإماراتية، ورخصة قيادة إن وجدت.