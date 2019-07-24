منح شهادة ممارس معتمد لأساليب سعادة السكان لـ «نائب مدير دبي للإحصاء»

المصدر: دبي- البيان

سلّمت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، طارق يوسف الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء والرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، شهادة الاعتماد الرسمي كممارس لأساليب سعادة السكان من مركز التصميم الدنماركي ومعهد كوبنهاغن للتصميم التفاعلي ومختبر الابتكار الاسكندنافي، جاء ذلك خلال زيارتها للمركز وكان في استقبالها عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء.

واستكمل الجناحي متطلبات البرنامج التدريبي «تصميم المدن»، الذي نفذته دبي الذكية لأبطال السعادة في نوفمبر 2018 في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وتم خلال اللقاء مناقشة عدة جوانب تتعلق بالعمل المشترك بين مركز دبي للإحصاء ودبي الذكية، وتعزيز الشراكة في الخدمات الذكية، وتبادل البيانات ومبادرات إسعاد الفئات المعنية المختلفة. وهنأ عارف المهيري طارق الجناحي لحصوله على الشهادة، مثمّناً دور دبي الذكية في تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية لصناعة السعادة.

من جانبها، أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، دور العمل الإحصائي في كفاءة عمليات التخطيط، واتخاذ القرار وما يمثله من أهمية استراتيجية في صناعة المستقبل، وتمكين المؤسسات الحكومية على إسعاد الناس، وأشادت بالمشاركة الفاعلة لممثل مركز دبي للإحصاء في البرنامج التدريبي الثاني لأبطال السعادة «تصميم المدن» وهو إحدى مبادرات «أجندة السعادة» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في العام 2016، والتي اعتمدتها دبي الذكية لتعزيز سعادة المدينة من خلال مبادرات وبرامج تخدم سعادة الإنسان.