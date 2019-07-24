«الداخلية» تطلع على تجربة شرطة دبي في إسعاد المجتمع

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، برئاسة العقيد عبدالله راشد المزروعي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية الاتحادية، الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، للاطلاع على منظومة إسعاد المجتمع، وآليات العمل في إدارة العلاقات المجتمعية، والمبادرات المجتمعية، وبرامج التوعية، وبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز الدور الشرطي في تحقيق السعادة للمجتمع.

كان في استقبال الوفد، المقدم محمد خليفة بن صبيح السويدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية، بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

ورحب المقدم محمد بن صبيح السويدي، بالوفد الزائر، مؤكداً حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون والتواصل المستمر وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات مع وزارة الداخلية. واستعرض المقدم السويدي، منظومة العمل في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، موضحاً الواجبات والاختصاصات لإدارة العلاقات المجتمعية.

وفي ختام الزيارة، قام العقيد عبدالله راشد المزروعي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية الاتحادية في وزارة الداخلية، بتقديم درع تذكارية إلى القيادة العامة لشرطة دبي، تعبيراً عن شكر الوزارة وتقديرها للتعاون الاستراتيجي الدائم والقائم بينها وبين شرطة دبي، وتسلم الدرع، المقدم محمد بن صبيح السويدي، الذي عبر عن شكره لهم وسعادته بالتواصل المستمر بين قطاعات إسعاد المجتمع، مؤكداّ ترحيب القيادة العامة لشرطة دبي بكل الوفود الراغبة في الاطلاع على ممارسة شرطة دبي في هذا المجال.