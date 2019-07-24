النوخذة جمعة الرميثي يغزل روايات عن تاريخ الأجداد

خطف النوخذة جمعة الرميثي، أنظار الحضور بمشاركته بجناح الحرف البحرية في المهرجان الذي جذب أعداداً كبيرة من الزوار ـ وخاصة الشباب ـ الشغوفين بالتعرف على كنوز التراث الإماراتي.

ويروي النوخذة جمعة محمد حثبور الرميثي رئيس جمعية الصيادين في المرفأ والمسؤول عن أحوال وأوضاع الصيادين في منطقة الظفرة - لزوار المهرجان حكايات تسلط الضوء على العديد من المهن الإماراتية التي تحكي تاريخ الآباء والأجداد، كما يقدم صورة مشرقة للمهن البحرية التراثية والحرف المرتبطة بها، والتي احترفها الأجداد، متحدثاً عن التراث البحري الملاحي كجزء من التراث الشعبي.

وقال النوخذة جمعة الرميثي لـ«البيان»: المشاركة في المهرجان تعتبر رسالة هادفة لتعريف الزائرين من أبناء الإمارات والضيوف من مختلف الجنسيات بتاريخ وتراث الدولة، رسالة تؤكد أن حضارة الإمارات شاملة، ونتحدث هنا عن الجانب البحري من تراثنا العريق الواجب علينا أن نحافظ عليه ونعتز به .