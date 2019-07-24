مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل ينطلق 31 الجاري

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن انطلاقة فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل السادس، وذلك في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي ويستمر لمدة أربعة أيام بقاعة الإمارات للضيافة في منطقة الجرف وبمشاركة 40 عارضاً محلياً ومتخصصاً في إنتاج وصناعة العسل، ولأول مرة يشارك مختبر دبي المركز لفحص جودة العسل المعروض .

وقال سعود الجسمي، مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن الاحتفاء بالتراث الإماراتي الأصيل يعد أحد الدوافع المهمة التي حفزت على تنظيم المهرجان وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتسليط الضوء على التراث وتشجيع إحيائه في نفوس الأجيال ودعم المزارعين المحليين.

وذكر بأن المهرجان هذا العام ينظم لأول مرة معرض العسل وذلك بالتعاون مع بلدية حتا.

وكشف الجسمي عن تخصيص مسابقة يومية على أنواع العسل بقيمة 10 آلاف درهم، ورصد مبلغ 420 ألف درهم للفائزين .

ومن جانبه أكد عبدالرحمن البرغوثي مدير الإدارة المساعد لتقنية المعلومات لشركة الفوعة لإنتاج التمور، أهمية المشاركة في إنجاح فعاليات المهرجان، ضمن اهتمام الشركة بشراء التمور من 18 ألف مزارع وتصديرها إلى 45 دولة.

ومن جهته أشار عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي على أهمية رعاية ودعم المهرجان وذلك لأهمية تشجيع الفعاليات الرامية لإحياء التراث الإماراتي.

كما أشار عبدالله النعيمي من غرفة تجارة وصناعة عجمان على أهمية المهرجان في تعزيز القطاع السياحي ورفده وتسليط الضوء على التراث الإماراتي.