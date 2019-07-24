احتيال بالجنون.. 70 % من مجرمي عدم الإدراك واهمون أو كاذبون

المصدر: دبي ـــ نورا الأمير، رامي عايش

حاصرته الأدلة التي تدينه بجرم بشع في قتله طفلاً، فسارع إلى الدفع أمام السلطات بأنه فريسة لمرض نفسي عضال، وأنه غير مدرك لما يفعل، ظناً منه أنه سيفلت من العقوبة، ولكن آليات العدالة كانت له بالمرصاد، وهذه حكاية واحدة من حكايات كثيرة تشهدها أروقة المحاكم، يستغل فيها مجرمون في قضايا قتل أو عنف جسدي، مشروعية الدفع بـ«انعدام الإدراك»، ليحتالوا بادعاء الجنون أو المرض النفسي.

فسحة زمنية مشروعة قانوناً ولها حجيتها أمام القضاء، قد تطيل أمد التقاضي بعض الشيء، لكنها سرعان ما تسقط، فاللجان الطبية تُخضع المتهم لأكثر من فحص تستطيع من خلاله التثبت من إرادة الجاني أو غيابها.

70% من المتهمين الذين ادعوا أمام محكمة الاستئناف بدبي المرض في محاولة لتخفيف الحكم أو الإفلات منه أو إطالة التقاضي، كانوا إما واهمين أو كاذبين، وفق بيانات المحاكم، وتؤكد هذه النسبة أن الخداع يسقط أمام العدالة التي تظل كفة ميزانها هي الراجحة.