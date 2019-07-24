«مرور أبوظبي» تفحص سلامة إطارات 400 مركبة

المصدر: أبوظبي - البيان

فحصت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع فنيين من شركة المسعود للإطارات سلامة إطارات 400 مركبة بأبوظبي، ضمن فعاليات حملتي «صيف بأمان» لشرطة أبوظبي و«صيف مروري آمن» لوزارة الداخلية، في 11 نقطة فحص، شملت 6 محطات بترول بأبوظبي، خلال الفترة من 4 إلى 16 الجاري، وهي محطة بترول الكورنيش، المشرف، جزيرة الريم، محاوي، السمحة، خليفة.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن الفحص المجاني لسلامة الإطارات يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية خلال الصيف، وحث السائقين على تبديل إطارات مركباتهم المنتهية الصلاحية، لوقاية أنفسهم وأسرهم من الحوادث الجسيمة، التي تقع لعدم صلاحية الإطارات، خصوصاً مع ارتفاع الطقس.