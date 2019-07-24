تأهيل 32 من شرطة أبوظبي للتعامل مع مخاطر الإشعاع

المصدر: أبوظبي - البيان

أنهى 32 منتسباً لشرطة أبوظبي دورة «المستجيبين الأوائل للطوارئ النووية والإشعاعية»، والتي تم تنظيمها في أكاديمية الدفاع المدني بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالتنسيق مع إدارة التعامل مع المواد الخطرة في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية.

وتلقى المتدربون معلومات حول إدارة الحدث للمخاطر الإشعاعية المحتملة التي يمكن التعرض لها في وقت الاستجابة للحوادث.

وحضر التخريج المقدم عادل علي السمري، مدير أكاديمية الدفاع المدني، والمقدم أحمد عبد الله الكندي، مدير إدارة البحث والإنقاذ في مديرية الطوارئ والسلامة العامة، وشيماء المنصوري مدير إدارة التدريب والتعليم بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وجرى تبادل الدروع التذكارية وتسليم الشهادات للخريجين.