ولي عهد أبوظبي يشهد اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات بالقطاع الخاص في الإمارات والصين

المصدر: بكين - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.. وذلك على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة الدولة بمناسبة الذكرى الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين:

Ⅶ مذكرة تفاهم بين شركة جلوبال إيرواسبيس لوجيستكس «جال» وشركة الصين الوطنية لتقنيات الفضاء تبادلها الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات وتشانغ ليو الرئيس التنفيذي للشركة الصينية.

Ⅶ اتفاقيتان إطاريتان للتعاون المشترك بين شركة «أدنوك» ومجموعة «وانخوا» تبادلهما معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومن الجانب الصيني ياو زنق تاي رئيس الشركة.

Ⅶ اتفاقية أولية بين مكتب أبوظبي للاستثمار و«سنستايم جروب».. تبادلها سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عضو المجلس التنفيذي.

Ⅶ اتفاق تعاون بين شركة «إعمار العقارية» ومطار بكين داشينغ الدولي.. تبادلها محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار، وبو مينغ لو ممثل المطار.

Ⅶ مذكرة تفاهم بين شركة الظاهرة الزراعية ومنغوليا الداخلية وشركة «ننشيا تشاينا عرب إنفستمنت فاند مانجمنت إنتربرايس» في المجالات الزراعية واستصلاح الأراضي.. تبادلها خديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الظاهرة الشريك المؤسس، وممثلو الجهات الصينية المعنية.

Ⅶ اتفاق تعاون بين مجموعة إنترناشيونال جولدن جروب وشركة «تشاينا نورث انداستريز كوربريشن».. تبادلها فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجي ييو لين الرئيس التنفيذي للشركة.

حضر مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات التفاهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، والشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.