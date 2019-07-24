إصدار «دليل الناخب والمرشح» لتعزيز مفهوم الشفافية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات «دليل الناخب والمرشح» الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بهدف تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم.

ويمكّن الدليل الناخب من الاطلاع على جميع التفاصيل التي تتعلق باختيار أفضل المرشحين لتمثيله في المجلس الوطني الاتحادي، كما يعرف الدليل الحقوق والواجبات لكل من الناخبين والمرشحين، ما يمكن الجميع وخاصة الذين يدخلون تجربة الانتخابات للمرة الأولى، من الاطلاع على جوانب العملية الانتخابية كافة.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: «تحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على تقديم صورة واضحة ومفصلة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك من خلال تقديم كل المعلومات والإرشادات التي تهم الهيئات الانتخابية سواء الناخبون أو المرشحون، وذلك في سعيها للوصول إلى عملية انتخابية وفق أرقى المعايير العالمية».

وقد تم تقسيم هذا الإصدار إلى ثلاثة أقسام رئيسة: أولها التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد عام 2005، إضافة إلى تسليط الضوء على إدارة العملية الانتخابية وجميع الإجراءات المرتبطة بها.

وثانيها دليل الناخب، ويضم حزمة من الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث يهدف الدليل إلى إحاطة الناخب بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبيان حقوقه القانونية.

وثالثها دليل المرشح، ويضم حزمة من الموضوعات التي تهم المرشحين، والتي تهدف إلى إحاطة المرشح ووكلائه وقيادات حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكل مراحل العملية الانتخابية.