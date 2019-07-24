مذكرة تفاهم لتوفير خدمات صحية مجانية للأرامل والأيتام

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي ومستشفى برايم مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويتم بموجبها تقديم خدمات صحية مجانية للأرامل والأيتام والمحجور عليهم. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تحقيق التنمية المجتمعية وتأمين الرعاية اللازمة لمواطني الدولة وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، بين علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، والدكتور جميل أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية، وذلك في مقر مؤسسة الأوقاف بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من الطرفين.

شراكة

وتعزز مذكرة التفاهم مفهوم الشراكة المجتمعية بين الجهتين، وبموجبها سيتعاون الجانبان في مجال توفير خدمات صحية مجانية لفئة الأيتام والأرامل والمحجور عليهم مثل الفحوص الشاملة، وفحص النظر، وتوفير خدمة التمريض المنزلي، إضافة إلى توفير أجهزة طبية وقفية بالمستشفى تخدم المرضى المتعسرين.وبهذه المناسبة، قال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: «تم توقيع مذكرة التفاهم بين المؤسسة ومستشفى برايم، تماشياً مع رؤية وأهداف المؤسسة وانطلاقاً من استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها 2021، في توفير الحياة الكريمة والعيش الرغيد لشعب الإمارات».

تعاون

وأضاف: «أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي حريصة دائماً على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم خدمات مجانية عالية المستوى للفئات المستهدفة خصوصاً الأرامل والأيتام، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في هذا الصدد». ومن جانبه، قال الدكتور جميل أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية: «إن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من المسؤولين في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي على توفير كل ما من شأنه مساعدة الأيتام والأرامل والمحجور عليهم في مواجهة صعوبة الحياة».