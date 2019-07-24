سيف بن زايد: محمد بن زايد على خُطى القائد المؤسس

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على خطى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتاً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الصين، وسط استقبال مهيب عكست مكانة الإمارات الاستثنائية بين الدول العظمى.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيدي محمد بن زايد على خُطى

القائد المؤسس.. وزيارته للصين وسط استقبال رسمي وشعبي مهيب.. عكست مكانة الإمارات الاستثنائية بين الدول العظمى.. بفضل قائدٍ ملهم.. ليصل بمستقبل البلاد لآفاق مشرقة ومكانة دولية متميزة».