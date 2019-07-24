حمدان بن راشد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المعاشات

المصدر: دبي- وام

ترأس أمس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الاجتماع الثاني للمجلس لهذا العام وذلك بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي.

وبدأ سموه الاجتماع بتهنئة أعضاء المجلس بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بإعادة تشكيله في دورته السابعة، ومرحباً بأصحاب المعالي بمناسبة إعادة عضويتهم في المجلس، وبالأعضاء الجدد الذين انضموا لعضويته، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح في عملهم. وشرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، كما اختار نائباً لرئيس المجلس وأعاد تشكيل اللجان المنبثقة عنه وهي: «اللجنة التنفيذية، لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق والمخاطر، واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت».

واطلع المجلس على اجراءات إدارة الهيئة بشأن تنفيذ قرارات وتوصيات اجتماعه السابق، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار، وأقر البيانات المالية الختامية للهيئة لعام 2018، وناقش بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

والجدير بالذكر أن عدد المشتركين في الهيئة بلغ حتى يونيو الماضي 94934 مشتركاً من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بـ 92550 مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ عدد المتقاعدين 16132 وعدد المستحقين 6969 مقارنة بـ 15714 متقاعداً و6978 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما تدير الهيئة ملفات 1683 متقاعداً، و4364 مستحقاً من المدنيين، وملفات 6147 متقاعداً و4717 مستحقاً من العسكريين الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية مقارنة بالأعداد 1730 و4602 و5792 و4142 على التوالي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.