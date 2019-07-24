منصور بن زايد يتفقد مشاريع شبكات طرق استراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

تفقد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، سير العمل في مشاريع شبكات الطرق الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.8 مليار درهم، والتي من المقرر الانتهاء من تنفيذها في الربع الأول من عام 2021. واطلع سموه خلال الجولة التفقدية على سير العمل بمشروع المرحلة الثانية من طريق وادي القور الواصل إلى منطقة مليحة.

واستمع سموه إلى تقرير مفصل حول سير العمل في مشروعي تحسين طريق وادي القور وطريق دبي حتا من دوّار لهباب إلى دوّار المدام، حيث سيشمل ثلاث حارات بكل اتجاه.

مخططات

كما اطلع سموه على المخططات التنفيذية لمشروع إنجاز طريق يربط بين منطقة الشويب وطريق الشيخ خليفة بواقع ثلاث حارات بكل اتجاه.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الجولة التفقدية أن هذه المشاريع التنموية الحيوية تأتي بدعم من القيادة الرشيدة وحرصها على تلبية جميع احتياجات المواطنين والمقيمين وتوفير كل أسباب الراحة والسعادة لهم.

مشاريع

وأشار سموه إلى أن مشاريع شبكات الطرق الجديدة تواكب تطور النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، وستسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لهذه المناطق، وستلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل.

ووجّه سموه القائمين على المشروع بضرورة الإسراع في إنجاز وإكمال المشاريع على أكمل وجه خدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، كما أمر سموه بتوفير كل معايير السلامة ووسائل الأمان لمرتادي هذه الطرق.

حضور

رافق سموه خلال الجولة فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، والمهندس علي جاسم المزروعي مدير مكتب شؤون المبادرات بوزارة شؤون الرئاسة، والمهندس سعيد الكعبي من إدارة المشاريع الهندسية والفنية بالوزارة.