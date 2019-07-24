«تحقيق أمنية» تلبي حلم شابة أردنية

المصدر: أبوظبي - البيان

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية من تحقيق أمنية الشابة لينا (17 عاماً) في زيارة تركيا. وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «كانت سعادة لينا لا توصف بتحقيق أمنيتها في زيارة أهم المعالم السياحية البارزة في مدينة إسطنبول التركية والمناطق المُحيطة بها، حيث تمكّنت من قضاء أوقات رائعة مع والدتها تدوم ذكراها على الأمد البعيد».

وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى الداعمين، المتبرعين والمُساهمين في دعم جهود المؤسسة وتمكينها من تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم بالسفر والتعرّف عن كثب على مناطق مُعيّنة من العالم، والمُساهمة في غرس السعادة والأمل داخل قلوبهم مع عائلاتهم.

مضيفاً: «نفخر بقدرتنا على تحقيق 100 أمنية للأطفال في الأردن منذ مطلع العام الحالي بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان، ونتطلّع إلى تحقيق المزيد من الأمنيات في النصف الثاني من عام التسامح، والذي كان حافلاً منذ بدايته بالخير والعطاء بدعم من أصحاب القلوب المُحبة للخير والعطاء».

بدورها توجّهت لينا بالشكر الكبير إلى مؤسسة «تحقيق أمنية» على هذا المسعى، ودورها الملحوظ في إدخال السعادة والأمل والتفاؤل على قلبها، مؤكدة أن ذكريات هذه الرحلة الرائعة ستكون الأبرز على الدوام مع خطواتها الجادة نحو مستقبل مشرق.