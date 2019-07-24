مدير بلدية دبي يكرم الفكرة الفائزة في «جائزة الأفكار العربية»

المصدر: دبي - البيان

كرم داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي الفكرة الفائزة في مؤتمر جائزة الأفكار العربية الدولي الرابع عشر، والذي نظمته مجموعة دبي للجودة، بحضور 150 مشاركاً و300 شخص من ممثلي الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية ونخبة من كبار الخبراء في مجال الإبداع والابتكار المؤسسي والشخصيات البارزة في مجال الأعمال على مستوى الخليج والشرق الأوسط، لتبادل أفضل الممارسات الإبداعية ومناقشة آليات وأنظمة الابتكار من كافة أنحاء العالم والفوز بالجوائز.

رؤية

وقال داوود الهاجري: «نحرص في بلدية دبي على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الابتكار والأفكار الإبداعية التي تسهم في تعزيز مفاهيم التنافسية والريادة والاستدامة والجودة، حيث تلعب جائزة الأفكار العربية وغيرها من الجوائز دوراً كبيراً في تحفيز العقول على إيجاد الأفكار المتميزة لتطوير مختلف الممارسات في مجالات العمل».

فكرة

وتمحورت الفكرة الفائزة التي تم تقديمها من قبل بلدية دبي والتي فازت عن الفئة المالية- حول الأنظمة الذكية والمستدامة في مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي، وذلك بتحويل المكب التقليدي إلى مكب ذكي ومستدام، عن طريق استخدام النظام الإلكتروني لخدمة التخلص من النفايات WDS وأنظمة التتبع والبوابات الذكية لمراقبة وضبط مركبات نقل النفايات غير المصرح لها بالدخول، وبالتالي تقليل كميات النفايات (غير المصرحة) إلى المكب وتقليل متوسط زمن دخول المكب واستخلاص وحرق غاز الميثان وتوليد الطاقة الكهربائية من الغازات الحيوية المستخلصة.

كما طرحت الفكرة أيضاً جانب التفتيش الذكي باستخدام الطائرات بدون طيار في عمليات المراقبة والتفتيش في مواقع المكبات وإنشاء وتشغيل محطة معالجة وفرز النفايات والتعامل السليم مع النفايات الكهربائية والإلكترونية.