«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بإنشاء وتنظيم اللجنة التنفيذية لـ«فرصة»

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بمكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حيث بحث المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بتحقيق رؤية إمارة الشارقة، في تقديم أفضل الخدمات في الدوائر والمؤسسات المحلية، بما يخدم المواطنين والقاطنين على أرضها.

وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة التنفيذية لمبادرة «فرصة»، والذي يقضي بإنشاء لجنة دائمة في إمارة الشارقة تسمى: اللجنة التنفيذية لمبادرة «فرصة»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة وتعمل تحت إشرافها، بهدف إيجاد الوسائل المناسبة لدمج الفئة المستفيدة من المبادرة، وتعزيز الأمن والأمان من خلال لم شمل الأسر بين النزلاء وأسرهم من المستفيدين من المبادرة.

أهداف

ولتحقيق أهداف مبادرة «فرصة» تقوم اللجنة بدراسة أوضاع النزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية من كل النواحي الاجتماعية والأمنية والإنسانية واختيار النزلاء ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح للمبادرة، ودراسة التقارير المحالة من قبل الإدارات المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب إعداد كشوفات بأسماء المرشحين، لإلغاء الأبعاد الصادر بحقهم بعد ثبوت التزامهم بشروط الكفالة، مع متابعة الحالات المستفيدة من المبادرة لضمان التزامها واندماجها كونها عضواً فاعلاً في المجتمع.