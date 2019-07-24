أصداء واسعة في وسائل الإعلام العالمية للزيارة التاريخية

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

شهدت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية، أصداء واسعة في وسائل الإعلام العالمية، مشيدةً بالزيارة التاريخية لسموه التي تأتي بينما تشهد العلاقات الإماراتية-الصينية نمواً غير مسبوق، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وذكر تقرير لموقع محطة «إذاعة الصين الدولية» أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعرب عن نجاح الاجتماعات الثنائية بين البلدين، التي تكللت بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ما يدل على أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل جيد، وهي بدرجة عالية من الأهمية الاستراتيجية، مؤكداً أن الحضارة الصينية تمتد أكثر من 5000 عام وهي في تطور مستمر، لذلك تحتاج الدول إلى التواصل بشكل أكبر في المستقبل، بهدف تطوير شراكات استراتيجية مستقرة، وللإسهام في السلام والتنمية العالميين.

ونقلاً عن المحطة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثقته بأن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات الثنائية، مما يمنح الشعبين المزيد من المكاسب الحقيقية.

وفي المقابل، أكدت وكالة «شينخوا» الصينية أن الإمارات والصين تتعهدان بتعزيز شراكة استراتيجية شاملة، وهو ما ينبئ بمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، إذ قال الرئيس الصيني إن «العلاقات بين الصين والإمارات قد ضربت مثالاً للتعاون الاستراتيجي لبلدان من مناطق مختلفة ذات ثقافات مختلفة».

وأشارت الوكالة إلى أن الصين تعتبر دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط، وتدعم جهود الإمارات لحماية أمنها ومصالحها التنموية، إضافة إلى دورها المتزايد في التعاون الإقليمي والشؤون الدولية.

كما أكد موقع «إنكوايرر» الفلبيني أن «الصين تشيد بالإمارات كشريك استراتيجي».