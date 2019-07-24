مقرّ لـ«سنستايم» الصينية في أبوظبي يؤكد قوة الشراكة

المصدر: بكين - وام

أكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، أن توقيع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع شركة «سنستايم جروب» الصينية للذكاء الاصطناعي لإنشاء مركز إقليمي لها في أبوظبي يؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين.

وأضاف أن الاتفاقية الجديدة تأتي في إطار التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتعزيز الروابط الاقتصادية والمشاريع الثنائية المستدامة بين الإمارات والصين وجذب كبرى الشركات العالمية إلى أبوظبي.. مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعد تجسيداً لجهود المكتب الرامية إلى استقطاب الشركاء الاستراتيجيين في الصين إلى أبوظبي.

وعبّر الهاجري عن سعادته بانضمام شركة «سنستايم جروب» الصينية للذكاء الاصطناعي إلى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والابتكار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وقال الهاجري إن اتخاذ شركة «سنستايم جروب» الصينية من أبوظبي مركزاً لعمليتها لتوسيع استراتيجيتها في المنطقة ضمن خارطة البحث والتطوير لتشمل مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يسهم في تعزيز وتبسيط اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات، لا سيما القطاع الصناعي.

وأوضح الهاجري أن شركة «سنستايم» الصينية تعمل حالياً من مكاتب في الصين وسنغافورة واليابان والولايات المتحدة، حيث سيكون مركز الحوسبة الفائقة القابل للتطوير في أبوظبي أول حضور للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر الإمارات.