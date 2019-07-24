«الفجيرة الخيرية» تطلق مشروع الأضاحي وكسوة العيد

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية مشروع الأضاحي وكسوة العيد، والتي سيتم توزيعها على 6500 مستفيد من الأسر المتعففة والأيتام.

وأشار علي بن عباد العبدولي المدير العام للجمعية إلى «أن قيمة الأضحية 550 درهماً داخل الدولة و350 درهماً خارج الدولة».

وقال: «تقوم الجمعية بشراء الأضاحي المطابقة للشروط الشرعية والصحية والخالية من العيوب والأمراض، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بلدية الفجيرة من خلال التسهيلات التي يقدمها مقصبها في تحديد مواعيد خاصة لذبح الأضاحي والإشراف عليها لضمان سلامتها وتوافر الشروط الصحية فيها».

ويجري نقل الأضاحي لتوزيعها على المحتاجين والمستفيدين في سيارات مجهزة ومبردة، تراعي شروط الأمن والسلامة في حفظ اللحوم تضمن سلامتها وإيصال اللحوم بحالة صحية سليمة وصالحة لتصل في أول أيام عيد الأضحى للمستفيدين المسجلين في الجمعية في منازلها عبر سيارات مخصصة مبردة وحافظة.