«دار البر» تطلق مبادرة «سقيا الطيور»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت جمعية دار البر، بالتعاون والتنسيق مع بلدية دبي، مبادرة إنسانية فريدة من نوعها، تحت عنوان: «سقيا الطير»، ضمن مبادرات ومشاريع «عام التسامح»، في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف.

وأوضح عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لجمعية دار البر: «أن المبادرة الخيرية تقوم على توزيع «السقايات» في 100 حديقة في دبي، خلال الصيف، مشيراً إلى فتح الباب أمام مشاركة الأهالي والجهات المختلفة، عبر استقبال التبرعات لشراء وتوفير «المطارات» الخاصة بسقي الطيور، أو التبرع لصالح المبادرة والحملة المصاحبة لها، ويمكن إيداع قيمة التبرع في حساب «دار البر» لدى مصرف أبوظبي الإسلامي 10068346، ودعت الجمعية الجمهور للتواصل على الرقم 80079، لاستلام سقايات الطيور والمشاركة في المبادرة، وهو ما يصب في نشر وتعزيز ثقافة العمل الخيري، وعدم اقتصاره على المساعدات المادية».

وقال الفلاسي: «إن المبادرة تضع نصب عينيها قيم ومبادئ الرحمة بالطيور والأحياء كافة، عبر توفير مياه الشرب للطيور، امتثالاً لقيم ديننا الحنيف، وترجمة لسياسة الدولة ونهجها في حقل العمل الخيري والإنساني، وانسجاماً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في هذا الاتجاه، ومنظومة قيم وتقاليد وأخلاق أبناء الإمارات المتوارثة، تعزيزاً لمفهوم «وطن الرحمة» ودولة الإنسانية».