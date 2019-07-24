شرطة أبوظبي تدعو إلى الالتزام بالسرعات المحددة لقيادة المركبات

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي إلى الالتزام بالسرعات المحددة لقيادة المركبات على الطرقات، لتفادي وقوع الحوادث حفاظاً على سلامة الجميع.

وتطرقت في ندوة نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع وبالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي تحت عنوان «السلامة المرورية» في مجلس الوقن بمنطقة العين، بحضور عبدالله بن وريقة العامري رئيس المجلس وعدد من أعيان وأهالي المنطقة.

وتحدث الرائد أحمد عبدالله الشريفي رئيس قسم مباحث المرور عن جهود شرطة أبوظبي في التوعية المرورية للمجتمع وخصوصاً الشباب حول مخاطر السرعة الزائدة وما ينتج عنها من حوادث جسيمة وخسائر من الأرواح، مشيراً إلى أهمية القوانين والأنظمة المرورية الرادعة للمتهورين والمخالفين.

وقال: إن السلامة المرورية تهدف إلى تبني الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من أو منع وقوع الحوادث المرورية ضمانة لسلامة الإنسان وممتلكاته وحفاظاً على أمن البلاد ومقوماته البشرية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية القيادة الآمنة وعدم الاستعراض بالمركبات والتفيحط وإزعاج الآخرين.