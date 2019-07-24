شهادة «الجودة في الأنظمة الإدارية» لـ«الموارد البشرية» بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

حصلت دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة أيزو 9001:2015 في مجال تطبيق الأنظمة الإدارية الفعالة التي تؤكد توافق جميع الإجراءات والخطط التي تنفذها الدائرة مع المعايير العالمية.

وأكد أحمد السويدي أخصائي تخطيط استراتيجي بدائرة الموارد البشرية، أن حصول الدائرة على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية يعد إنجازاً يضاف إلى سجل الدائرة، والذي جاء نتيجة للعمل الدؤوب الذي قام به فريق العمل لتحقيق كافة متطلبات ومعايير الشهادة ولتؤكد قدرة الدائرة على تعزيز بيئة العمل لديها، وتطبيق الأنظمة الإدارية الفعالة والالتزام بالتحسين المستمر والمراجعة الدورية بهدف التطوير وتحقيق الامتياز في كافة المجالات.