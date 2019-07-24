تعاون تكنولوجي بين سوق أبوظبي العالمي و«ون كونيكت»

المصدر: بكين- البيان

أبرم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي أمس، مذكرة تفاهم مع شركة «ون كونيكت» للتكنولوجيا المالية، لتعزيز وتطوير ابتكارات التكنولوجيا المالية وتعزيز فرص السوق، التي ستدعم وتربط الاقتصادات على مسار مبادرة «الحزام والطريق» ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وباعتبارها جزءاً من مجموعة «بينغ آن»، والتي تُعد واحدة من أضخم المؤسسات المالية في العالم من حيث القيمة السوقية، تعتبر شركة «ون كونيكت» مزوداً رائداً للتطبيقات والحلول التجارية المتقدمة، التي تدعم التكنولوجيا للمؤسسات المالية، وتوفر الشركة إمكانات تقنية عالمية المستوى للخدمات المالية في مجالات الذكاء الاصطناعي، تحليلات البيانات الضخمة و«البلوك تشين» لدعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية.

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «يلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم نمو وتطوير النظم الأيكولوجية للتكنولوجيا المالية والابتكار الحيوي، من خلال تعزيز أطر التعاون مع القطاع والمجتمع الجهات التنظيمية المعنية، انطلاقاً من مكانتنا كوننا مركزاً مالياً دولياً، ومركزاً للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط».