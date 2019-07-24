36 مليار درهم تجارة دبي مع الصين خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

تتصدر الصين الشركاء التجاريين لإمارة دبي حيث تتبوأ موقع الشريك التجاري الأول للإمارة التي تعد من أهم المراكز الإقليمية والعالمية للتجارة الصينية، وقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الصين عام 2018 نحو 139 مليار درهم، وفي الربع الأول من العام 2019 بلغت قيمة التبادل التجاري بين دبي والصين نحو 36 مليار درهم، حيث تتنوع التجارة المتبادلة بينهما لتشمل مختلف البضائع التجارية وفي مقدمتها الهواتف الذكية والمحمولة والأرضية وأجهزة الكمبيوتر والالمنيوم والذهب والسيارات والمحركات.

وأوضحت جمارك دبي في بيان صحفي بمواكبة زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الصين أن عدد الشركات الصينية المسجلة والفعّالة في نظام التسجيل في جمارك دبي يبلغ 876 شركة، تتوزع إلى 623 شركة برخصة تجارية و244 شركة برخصة مناطق حرة و9 شركات برخصة مهنية.

وتعمل جمارك دبي على تعزيز الاستفادة من التقدم التكنولوجي الصيني المتصاعد في تطوير العمل الجمركي من خلال استخدام أحدث الأجهزة الصينية للمسح والتفتيش في معاينة وفحص البضائع والحقائب.