محمد بن زايد يلتقي وفد مركز الشيخ زايد لدراسة اللغة العربية والإسلامية

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم على هامش زيارته لجمهورية الصين الشعبية وفد " مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية " في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين .. برئاسة الدكتور شوي تشينغ قوه مدير المركز نائب رئيس جمعية بحوث الأدب العربي في الصين وعضو مجلس إدارة جمعية دراسات الشرق الأوسط الصينية.

واطلع سموه من الوفد ــ الذي يضم مجلس إدارة المركز وأعضاء الإدارة وعددا من العاملين فيه ــ على مشاريع المركز وبرامجه ومبادراته التي تخدم المجال التعليمي والثقافي وتسهم في تعزيز ودعم دراسات اللغة العربية.

ووجه سموه خلال اللقاء بمنح مليوني دولار دعما للمركز ومشاريعه التعليمية والثقافية.

وأعرب الوفد عن جزيل شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للمركز منذ إنشائه والذي يرجع الفضل فيه إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وذلك في إطار مبادرات الدولة العالمية وجهودها الداعمة للعلم والثقافة والمعرفة بمختلف مجالاتها.

حضر اللقاء.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى بكين والشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

يذكر أن المركز أهل منذ إنشائه أكثر من 2000 شخص يتقنون اللغة العربية يعملون حاليا في المجالات الدبلوماسية والثقافية والتجارية والإعلامية والتعليمية والأكاديمية بجانب عملهم سفراء للصين لدى الدول العربية.

وكان قد أعيد افتتاح المركز خلال شهر مارس عام 2012 بعد صيانة وترميمات شاملة مولتها دولة الإمارات بحوالي مليونين و800 ألف دولار .. وخلال الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد إلى الصين عام 1990 قدم مليونا و300 ألف دولار أميركي لبناء مبنى حديث للكلية لتنشئ على أساسها " مركز الإمارات لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية ".. وأنجز المبنى والمركز عام 1994.. وخلال عام 2007 قدم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" منحة قدرها مليون دولار لدعم مشاريع المركز التعليمية والثقافية.