خدمات صحية مجانية للأرامل والأيتام والمحجور عليهم بمستشفى برايم

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي ومستشفى برايم مذكرة تفاهم يتم بموجبها تقديم خدمات صحية مجانية للأرامل والأيتام والمحجور عليهم، في إطار توسيع التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الجانبان في مجال توفير خدمات صحية مجانية لفئة الأيتام والأرامل والمحجور عليهم مثل الفحوصات الشاملة، فحص النظر، توفير خدمة التمريض المنزلي، إضافة إلى توفير أجهزة طبية وقفية بالمستشفى تخدم المرضى المتعسرين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تحقيق التنمية المجتمعية وتأمين الرعاية اللازمة لمواطني الدولة وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، بين علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، والدكتور جميل أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية، وذلك في مقر مؤسسة الأوقاف بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من الطرفين.

وبهذه المناسبة قال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر تم توقيع مذكرة التفاهم بين المؤسسة ومستشفى برايم، تماشياً مع رؤية وأهداف المؤسسة وانطلاقاً من استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها 2021، في توفير الحياة الكريمة والعيش الرغيد لشعب الإمارات.

من جانبه، قال الدكتور جميل أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية “ان هذه الإتفاقية تأتي حرصاً من المسؤولين في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي على توفير كل ما من شأنه مساعدة الأيتام والأرامل والمحجور عليهم في مواجهة صعوبة الحياة. وعليه يسرنا في مجموعة برايم للرعاية الصحية إستقبال المشمولين بالإتفاقية وتوفير جميع سبل الراحة والعيش الكريم لهم عبر حزمة متكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى في مستشفى برايم ومراكز برايم الطبية. كما تنص الإتفاقية على تقديم خصومات خاصة متفق عليها مع المؤسسة على الخدمات الطبية الآخرى للفئات المستهدفة".