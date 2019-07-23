جامعة "تسينغهوا" الصينية تمنح محمد بن زايد شهادة "بروفيسور فخرية "

المصدر: وام

منحت جامعة " تسينغهوا الوطنية " الصينية العريقة.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شهادة " بروفيسور فخرية " تقديرا لدور سموه ومبادراته في دعم العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والإبتكار إضافة إلى تكريس جهوده في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.. وتعد الشهادة أعلى وأرقى شهادة تقدمها الجامعة للقادة والرؤساء.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جامعة " تسينغهوا " الصينية إحدى الجامعات البحثية العريقة على مستوى العالم والتي يرجع بدايات تأسيسها الى عام 1911..وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وبدأت مراسم تسليم الشهادة بكلمة ألقاها يانغ بن نائب رئيس الجامعة رحب خلالها بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجامعة واستعرض دور سموه في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين خاصة العلمية والثقافية والتنموية والتكنولوجيا والإبتكار، مشيرا الى العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين وتنعكس بشكل إيجابي على توطيد وتوثيق العلاقات الصينية ــ العربية بشكل عام.

ثم سلم تشو يونغ رئيس الجامعة.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شهادة " بروفيسورفخرية " تقديراً لانجازات سموه المتميزة في المجالات التعليمية إضافة إلى تكريس جهوده في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكره وتقديره إلى إدارة الجامعة على هذا التكريم .. معربا عن سعادته واعتزازه بالشهادة التي تأتي من إحدى أعرق الجامعات العلمية على مستوى العالم والتي أسهم خريجوها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية العالمية بشكل فاعل في مختلف المجالات والصناعات.

وأشاد سموه بما تشهده الجامعة من جودة وتميز في البرامج الأكاديمية وسعيها المتواصل إلى تطوير بحوثها العلمية وتحديثها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. " سررت بوجودي في هذا الصرح العلمي الذي تخرجت منه نخبة العقول من أبناء الصين الصديقة حملت على عاتقها مسؤولية نهضة الشعب الصيني وتقدمه ورفعة شأنه بين الأمم ..

متمنيا للشعب الصيني الصديق دوام الازدهار والتقدم".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد التقى رئيس الجامعة بحضور معالي وانغ جو جانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني..وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين الجامعة ونظيراتها في دولة الإمارات من الجامعات والمؤسسات التعليمية .

ورحب رئيس جامعة " تسينغهوا " بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجامعة.. معربا عن سعادته وإدارة الجامعة وطلبتها بلقاء سموه كونه أحد القادة المهتمين والمبادرين في دعم القطاع التعليمي النوعي واهتمامه بإقامة الشراكات بين المؤسسات التعليمية من أجل تنمية تسود العالم كافة.

وأشار إلى أن منح سموه هذه الشهادة الفخرية يأتي تعبيرا عن تقدير الجامعة لدور سموه في دعم البرامج العلمية وبشكل خاص التي تسعى إلى خدمة الإنسانية في العديد من المجالات .

وأطلع رئيس الجامعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الجامعة وأهم المبادرات والمشاريع العلمية التي انعكست إيجابيا على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، ودور الجامعة في تأهيل وتدريب وتخريج القادة والعلماء الصينيين.

رافق سموه خلال زيارته الجامعة .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى بكين والشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.