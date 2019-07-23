رسالة ماجستير حول الترددات الجينية الجسدية لشعب الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الرقيب محمد ناجي اليافعي، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، رسالة ماجستير بعنوان «دراسة الترددات الجينية الجسدية لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقاتها في الأدلة الجنائية». وأشاد معاليه، بالباحث ورسالته، وتوجه إليه بالشكر على هذا التخصص المتميز، متمنياً له التوفيق.

وتتركز الدراسة حول الترددات الجينية المميزة لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تساعد هذه الترددات في زيادة قوة التطابق بين شخص ما والأثر البيولوجي الموجود في مسرح الحادث، مما لا يعطي الشك في التعرف على هذه العينات وانتمائها لأي شخص، وتساعد قوة هذه الجينات خبراء الأدلة الجنائية في التغلب على بعض الصعوبات التي يواجهونها، مثل التعرف على العينات المتحللة أو العينات الملوثة المأخوذة من مسرح الحادث.