الفريق الفني المعني بمحور الموارد البشرية يحضّر للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، لقاءً خاصاً للفريق الفني المعني بمحور الموارد البشرية الحكومية، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعد محطة وطنية تجمع الجهات الاتحادية والمحلية، والفعاليات الوطنية؛ لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات وصولاً إلى مئويتها 2071.

وجاء اجتماع الفريق الفني الذي ترأسه الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ويضم ممثلين عن دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية، في إطار التحضيرات الجارية للدورة الثالثة من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.

واستعرض المجتمعون نتائج أعمال الدورتين الأولى والثانية، الخاصة بالموارد البشرية، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تولت «الهيئة» خلالها إدارة محور الموارد البشرية الحكومية، بناء على تكليف من وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة بالفريق، مشدداً على أهمية تلك الاجتماعات في خلق مواءمة وتكامل سياسات وأنظمة الموارد البشرية في الدولة، على المستويين الاتحادي والمحلي؛ لاستكمال مصفوفة السياسات والأنظمة التي بدأ العمل عليها.

وأكد استعداد الهيئة إلى نقل تجاربها وإفادة الحكومات المحلية، ومساعدتها على صياغة وتطوير سياسات وأنظمة الموارد البشرية وأتمتتها، واستحداث أخرى غير موجودة، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى توحيد الجهود المحلية والاتحادية، وتنسيق الخطط والبرامج، بما يحقق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة، ورؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

واستعرض الفريق الفني التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات المقرّة من الدورتين الأولى والثانية، ومنها: (الاستراتيجية المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الرقمية، واستراتيجية التعلم المستمر في الحكومة الاتحادية، وتطوير منظومة رأس المال البشري لحكومة المستقبل).

كما وقف الفريق على سير العمل في تنفيذ مجموعة مبادرات منها: ( تطوير قاعدة بيانات إحصائية موحدة للموارد البشرية الحكومية، وشاشات ذكية لأنظمة الموارد البشرية، ومشروع قياس نضج إجراءات وممارسات الموارد البشرية الحكومية، وإنشاء منصة إلكترونية لأنظمة وسياسات الموارد البشرية، ومبادرة دراسة المهارات المستقبلية للوظائف الحكومية، وتوسيع رقعة انتشار نادي الموارد البشرية ليغطي جميع إمارات الدولة.

لقاء

شارك في اللقاء إلى جانب الدكتور عبد الرحمن العور عدد من قيادات الهيئة، وممثلون عن كل من: هيئة الموارد البشرية في أبوظبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة، والمجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، ودائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، والإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية لحكومة عجمان.