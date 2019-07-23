148 ألف زائر لموقع وزارة تنمية المجتمع خلال النصف الأول من 2019

المصدر: دبي ـ البيان

بلغ عدد زوار موقع وزارة تنمية المجتمع الإلكتروني خلال النصف الأول من العام الجاري، 148162 شخصاً، بزيادة فاقت الـــ 37% عن العدد المسجّل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، معظمهم استفادوا وتفاعلوا مع الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي يقدمها الموقع الإلكتروني للوزارة لمختلف شرائح المجتمع، والتي تخص الأسرة والطفولة، والأسر المنتجة، والشباب المقبلين على الزواج، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم.

وكشفت الوزارة أن إجمالي طلبات الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بلغ 7590 طلباً، وأن أكثر الخدمات طلباً هي «إصدار بطاقة أصحاب الهمم جديدة» بمجموع 4578 طلباً، وتجديد بطاقة أصحاب الهمم بــ 2096 طلباً، ومنح الزواج 1370 طلباً والضمان الاجتماعي بــ 550 طلباً، وذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام 2019م.

ووصل عدد زوار الموقع الإلكتروني للوزارة خلال العام الماضي 2018م، إلى 215869 زائراً محققاً زيادة تفوق الــ 680% عن عدد الزوار خلال العام الذي سبقه 2017م، لافتة إلى إمكانية تجاوز عدد الزوار خلال العام الجاري 2019 حاجز الــ 300000 زائر بحكم نوعية وكمية الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع والتي تسهّل عملية الوصول إلى الخدمات والحصول على المتطلبات.

وتتيح وزارة تنمية المجتمع أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، توفر الوقت والجهد على أفراد المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة التنموية، بما يمكّنهم من إنجاز استفساراتهم وتلبية متطلباتهم عن بعد. وتختص هذه الخدمات بالأسرة وكبار المواطنين والرعاية الاجتماعية وأصحاب الهمم والمؤسسات الأهلية، حيث يحتوي الموقع الإلكتروني على صفحة خاصة بالخدمات الإلكترونية لتسهيل إنجاز معاملات المستفيدين.