بنك الإمارات للطعام يكرم المشاركين في مبادرته خلال رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

كرم بنك الإمارات للطعام مؤخراً الجهات والأفراد المشاركين في مبادرة بنك الإمارات للطعام خلال شهر رمضان المبارك، بحضور داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام.

وأكد داوود الهاجري خلال الكلمة التي ألقاها سعي بنك الإمارات للطعام إلى إشراك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع والمتطوعين في منظومة خير وعطاء جديدة تسير على خطى المؤسسين.

وأوضح أن البنك حقق إنجازاً مميزاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث نجح في توزيع الآلاف من وجبات الإفطار والسحور على مختلف فئات المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية في الدولة وشركات القطاع الخاص مما يحقق أهداف البنك في توفير الأغذية للمحتاجين والتقليل من الأطعمة المهدورة ودعم المبادرات الخيرية والإنسانية.

وأوضح أن بنك الإمارات للطعام اكتسب أهمية خاصة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا أمن الغذاء، مشيراً إلى أن البنك حقق جميع أهدافه، وقام الهاجري بتقديم شهادات تقدير للشركات والمؤسسات الداعمة للبنك.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات للطعام شهد شتى أنواع الدعم والمساندة من قبل الشركات التي ساهمت في مختلف المجالات منها توفير الوجبات وبعضها في توفير المواصلات والخدمات اللوجستية والأخرى في تنظيم حملة تقليل هدر الأغذية من خلال جمع تبرعات الأغذية من الجمهور في حاويات بمواقع مختلفة في المجمعات التجارية ومتاجر بيع الأغذية الاستهلاكية، وأيضاً رفع مستوى الوعي بأهمية حفظ النعمة .

وقد وصل عدد المؤسسات المشاركة في حملة شهر العطاء ما يقارب 33 مؤسسة وعدد متوسط الوجبات التي تم توزيعها خلال شهر رمضان المبارك 144000 وجبة في الشهر ما يعادل 4800 وجبة لكل يوم.